American Intermodal Management (AIM), ein in den USA ansässiger Vermieter von Seecontainer-Chassis und Portfoliounternehmen von I Squared Capital, hat eine Vereinbarung zur Fusion mit FlexiVan Leasing unterzeichnet, dem drittgrößten Anbieter von Seecontainer-Chassis in den USA, der sich im Besitz von Castle Cooke befindet. I Squared Capital wird eine Mehrheitsbeteiligung an FlexiVan übernehmen, wobei Castle Cooke eine Minderheitsbeteiligung am kombinierten Unternehmen behalten wird. FlexiVan ist eines der drei führenden Unternehmen der Branche mit einer über 60-jährigen Unternehmenstradition, 300 Mitarbeitern, mehr als 120.000 Containerchassis sowie einer landesweiten Präsenz, die die technologieorientierten Produkte von AIM für neue Kunden in den gesamten USA eröffnen wird.

"Mit rund 2,2 Mrd. US-Dollar investiertem Eigenkapital in Nordamerika, Europa und Asien baut I Squared Capital seine globale Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette der Transport- und Logistikbranche aus. Wir sind nun führend im Anhänger- und Chassis-Leasing in Europa, Kanada und den USA und der größte private Besitzer von Schnellstraßen in Indien", so Adil Rahmathulla, Chairman of the Board, AIM, und Managing Partner, I Squared Capital. "Dies ist unsere fünfte Akquisition im Transport- und Logistiksektor während der letzten sechs Monate und ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau unserer Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt."

AIM wurde 2016 von I Squared Capital als Logistikplattform gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Vermieter von Containerchassis entwickelt, der Einzelhandelsunternehmen, Logistikunternehmen und Reedereien der intermodalen Transportkette in den USA GPS-fähige Serviceleistungen anbietet. Die innovativen Technologielösungen von AIM ergänzen die tiefreichenden Erfahrungen und Beziehungen, die FlexiVan über viele Jahre aufgebaut hat. Der Zusammenschluss ermöglicht es AIM, sein innovatives, technologiebasiertes Modell auf nationaler Ebene einzusetzen und gleichzeitig die etablierten Angebote und das Servicelevel von FlexiVan fortzuführen.

Evercore fungierte als Finanzberater und White Case als Rechtsberater von I Squared Capital. Die Citigroup Global Markets Inc. und die MUFG Union Bank, N.A. übernehmen die Finanzierung.

Über FlexiVan Leasing, Inc.

FlexiVan ist ein führender Chassis-Leasinganbieter für den kombinierten Verkehr in Nordamerika seit Mitte der Sechzigerjahre. Das Unternehmen verwaltet über 120.000 Einheiten an mehr als 100 aktiven Standorten im ganzen Land und verfügt über neun eigene Servicezentren, die einen unkomplizierten Zugang zu Wartungsleistungen für Containerchassis ermöglichen. Die Leasingoptionen reichen von Chassis-Pool-Nutzungsverträgen und Flottenverwaltung bis hin zu Verträgen mit kurzen oder langen Laufzeiten für Speditionen, Logistikanbieter, Seefrachtunternehmen und Frachteigentümer. Um den täglichen Leasing- und Versandprozess zu vereinfachen, werden die FlexiVan-Tagesmieten durch das optimierte FlexiVan-Buchungssystem ChassisNow.com unterstützt. Professionelle, zuverlässige und kostengünstige Transportlösungen: Experience Delivered. www.FlexiVan.com

Über American Intermodal Management, LLC.

AIM ist eine Chassis-Leasing-Plattform, die Seecontainerchassis besitzt und an Kunden vermietet, die Schiffscontainer zwischen Häfen, Bahnrampen und Vertriebszentren in den USA transportieren. Im Juni 2016 wurde AIM als Antwort auf die starke Nachfrage seitens der Industrie nach Alternativen für die Containerchassis und Flottenmanagement in den USA gegründet. Das AIM-Geschäftsmodell vereint Integrität, proaktiv-disziplinierte Managementprozesse, hochwertige Assets, innovative Anwendung von Technologien sowie Leidenschaft für Exzellenz und maximale Wertschöpfung. Seit seiner Gründung hat AIM mit einer Flotte von mehr als 12.000 neuen, mit GPS ausgestatteten Containerchassis und unter der Führung von Branchenveteranen signifikantes Geschäftswachstum erzielt. www.AIMChassis.com

Über I Squared Capital:

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentmanagementfirma, die sich auf Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Transport und soziale Infrastruktur in Nord- und Südamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Hongkong, London, Miami, Neu-Delhi, New York und Singapur.

