Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Unternehmen für einschneidendes Design Thinking-Beratungskonzept, Automatisierungsexpertise und umfassendes Kundenengagement ausgezeichnetMindtree, ein globaler Digitalisierungs- und Technologiedienstleister, gab heute bekannt, von der Information Services Group (ISG), einer weltweiten Technologie-Forschungs- und Beratungsfirma, zum Marktführer für digitale Geschäftslösungen in den USA ernannt worden zu sein.Laut des ISG Provider Lens Digital Business Solutions and Services Report für die USA befindet Mindtree sich unter den führenden Anbietern von Digital Backbone-Managed Services (mittleres Marktsegment) sowie Lifecycle Services für digitale Produkte (mittleres Marktsegment)."Kundenerfahrung macht für sämtliche Geschäftsfelder einen prominenten Diskussionspunkt aus", so Jan Erik Aase, Direktor und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Durch den Einsatz führender Anbieter können Spitzenunternehmen Interaktionen gestalten, die Kunden bei ihrem Entschluss beeinflussen, ein Produkt zu erwerben oder sich zu einer Marke zu bekennen."Der ISG-Bericht wies darauf hin, dass Mindtree "intelligente Dienstleistungen auf Basis robuster Hilfsmittel wie KI und Analytik" anbiete, um "einen optimierten digitalen Backbone bereitstellen zu können"."Unser ausgeprägtes Vermögen, Kundenherausforderungen zu verstehen, wird von unserer umfassenden Expertise in Bezug auf die wirksame Anwendung digitaler Technologien zur Lösung dieser Probleme unterstützt, wodurch wir unseren Kunden bedeutsame Geschäftsergebnisse liefern konnten", erklärte Sreedhar Bhagavatheeswaran, Senior Vice President und Global Head der Abteilung Digital Business bei Mindtree. "Diese Auszeichnung durch ISG beweist, dass Mindtrees intensive Investitionen in Kundenbeziehungen und das Streben des Unternehmens nach gezielter Zusammenarbeit in der Tat ein bedeutendes Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt ausmachen."Der ISG Provider Lens Digital Business Solutions and Services Report für die USA beschreibt die Kapazitäten von 39 Anbietern über sieben Qudranten hinweg. Durch gezielte Umfragen, Briefings, Interviews mit Dienstleistern, Beiträge von ISG-Beratern, ISG-Benchmarking-Daten sowie Daten, die sowohl der ISG Contracts Knowledgebase als auch der ISG Engagement Database entnommen wurden, bietet die Reihe Einblicke in Dienstleisterkompetenzen. Die Serie vervollständigt die typischen ISG Provider Lens-Berichte, die aus der Perspektive spezifischer Käufertypen eine nie zuvor dagewesene Dienstleisterevaluierung bieten.Der vollständige Bericht steht Ihnen hier (https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-leader-us-isg-provider-lenstm-quadrant-report-digital-business-solutions-and-service) zur Verfügung.Informationen zu ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III (http://www.nasdaq.com/symbol/iii)) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denen mehr als 70 der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hat ISG sich verpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf digitale Transformationsdienste spezialisiert, die Automatisierung, Cloud- und Datenanalytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Geschäftsstrategie-Design, Änderungsmanagement sowie Forschung und Analysen zu Marktwissen und Technologie umfassen. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut. Das Unternehmen zählt über 1300 digital versierte Mitarbeiter, die in mehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das für seine innovative Denkweise, seinen Markteinfluss, seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und technologisches Know-How sowie exzellenten Forschungs- und Analysekapazitäten bekannt ist, die auf den industrieweit umfangreichsten marktspezifischen Daten basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com (http://www.isg-one.com/).Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. 1999 unter dem Motto "Born Digital" geboren und mittlerweile ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group wendet Mindtree seine fundierte Fachkenntnis auf über 300 Geschäftskunden an, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und in mehr als 40 Niederlassungen weltweit werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. 