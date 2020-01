MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Diesel-Fahrverboten:



"Gut 16 000 festgestellte Verstöße gegen die Diesel-Fahrverbote in vier großen Städten, 1,6 Millionen Euro Bußgelder: Ist das ein großer Erfolg für die Umwelt oder ein kleiner Gewinn für die Kassen der Kommunen? Berauschend sind die Konsequenzen dieser Sanktionen kaum. (...) Die Zahlen sind eher ein Beleg für die Untauglichkeit des Instruments Fahrverbot. Auch weil die Kommunen die Einhaltung der Fahrverbote gar nicht gezielt prüfen (können). Nur wer als Park- oder Temposünder ohnehin in die Fänge der Ordnungsämter gerät, wird ein zweites Mal zur Kasse gebeten. So sieht ernsthafter Umweltschutz kaum aus. Was natürlich keine Entschuldigung dafür ist, die Fahrverbote schlicht zu ignorieren."/zz/DP/nas