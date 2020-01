FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Antisemitismus:



"Wir werden den Antisemitismus verfolgen, den Hass, der sich am helllichten Tage zeigt wie jenen, der sich in der Anonymität der sozialen Netzwerke äußert." Frankreichs Präsident Macron war nicht der einzige Repräsentant eines westlichen Staates, der am Holocaust-Gedenktag dazu aufrief, sich der Rückkehr des Antisemitismus entgegenzustemmen und nicht hinzunehmen, dass antisemitische Vorurteile banalisiert werden.(...) Er [der Staat] muss den alten und neuen Hasspredigern, von denen einige sogar in Parlamenten sitzen, konsequent und überall entgegentreten. Aber letztlich ist es unser aller Aufgabe, dass deren Saat nicht aufgeht. Erinnerungen an Vergangenes werden blass. Aber die Erinnerung an das Menschheitsverbrechen darf nicht dem Vergessen anheim fallen."/zz/DP/nas