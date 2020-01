Das Coronavirus greift von China aus weiter um sich. Das zeigt, wie anfällig unsere Welt und ihre Ordnung sind. Die Akteure unserer Weltwirtschaft sollten mindestens zwei Lehren daraus ziehen.

Das Coronavirus ist längst nicht unter Kontrolle: China meldet mehr als 100 Todesfälle und tausende Infizierte. Die Mongolei schließt die Grenze zur Volksrepublik. An vielen Flughäfen in der Welt - auch in Deutschland - werden Vorkehrungen getroffen, um infizierte Passagiere erkennen und medizinische Hilfe leisten zu können. Am Montagabend wurde in Bayern der erste deutsche Fall eines infizierten Patienten offiziell bestätigt.

Betroffen ist auch die Wirtschaft: Die unbekannte Lungenkrankheit drückte etwa die Kurse an Japans Börsen. In China und Hongkong fand wegen des Neujahrsfestes kein Handel statt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass sich bis zu 100.000 Menschen bereits infiziert haben könnten. China verbietet indessen der benachbarten Insel Taiwan die Mitgliedschaft in dieser Organisation, obwohl sich durch ...

