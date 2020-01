Im 16. Jahrhundert wurde in Basel ein Talmud gedruckt - die erste christlich zensierte Version des Babylonischen Talmuds überhaupt.Basel - Im 16. Jahrhundert wurde in Basel ein Talmud gedruckt - die erste christlich zensierte Version des Babylonischen Talmuds überhaupt. Die Universitätsbibliothek Basel ist dabei, ihre Ausgabe zu digitalisieren. Der Talmud wurde 1520 zum ersten Mal in Venedig gedruckt. Nur 30 Jahre später verbot der Papst jedoch die Schriftsammlung, worauf Talmudverbrennungen in ganz Europa folgten.

