The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0036702964 BASEL-STADT,KT. 08-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A13R491 FRESE.MED.CARE WLD. 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DR47 LBBW DL MTN OPF 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000BLB05H2 BAY.LDSBK.IS.13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0VQ70 LBBW STUFENZINS 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0E50 LAND NRW SCH.R.1210 VAR BD01 BON EUR NCA ANM1 XFRA US024836AC22 AMER.CAM.CO.OP.P. 15/20 BD01 BON USD NCA 8T0B XFRA XS1108799039 TOTAL CAP.CA. 14/20 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA DE000DK0N940 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD02 BON USD NCA OE8Z XFRA ES00000126C0 SPANIEN 14-20 BD02 BON EUR NCA XFRA IT0004887078 UNICREDIT 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA ABRB XFRA US067901AL20 BARRICK GOLD 12/22 BD02 BON USD NCA XFRA US9128283S79 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828H524 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828UL23 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA XS1092182606 ABJA INVEST. 14/20 BD02 BON USD NCA JI9E XFRA LU0048167570 GAM MULT.-GER.FOE EUR A FD00 EQU EUR NCA JI91 XFRA LU0099390162 GAM MULT.-GER.FOE EUR C FD00 EQU EUR N