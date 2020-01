The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0461239086 BASELLD.KBK 20/31 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0461239136 PFZ.SCHW.KTB 20/32 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5APN1 DZ BANK CLN E.9851 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WU2 DZ BANK IS.A1272 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3936 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01C/20 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013479102 FRANKREICH 19/23 O.A.T. BD01 BON EUR NCA XFRA US26884LAG41 EQT CORP. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US26884LAH24 EQT CORP. 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US64952XDG34 NY LIFE GLBL 20/25 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US961214EM13 WESTPAC BKG 20/30 FLR BD01 BON USD NCA C3X2 XFRA CA2652822024 DUNDEE SUSTAINABLE TECHN. EQ00 EQU EUR NCA 8MH1 XFRA CA5980292059 MIDPOINT HOLDINGS LTD EQ00 EQU EUR NCA DMS1 XFRA FR0012202497 DMS S.A. INH. EO 1,1845 EQ00 EQU EUR YCA PRAE XFRA LU2089238039 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREA EQ00 EQU EUR YCA PRAZ XFRA LU2089238112 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREA EQ00 EQU EUR YCA PRAW XFRA LU2089238203 AMUNDI I.S.-A.PRI.GL.DRDA EQ00 EQU EUR YCA PRAJ XFRA LU2089238385 AMUNDI I.S.-A.PR.JAP.DRYA EQ00 EQU EUR YCA PRAU XFRA LU2089238468 AMUND.I.S.-A.PR.USA DLACC EQ00 EQU EUR YCA PRAC XFRA LU2089238625 AMUNDI I.S.-A.P.EO COR.EA EQ00 EQU EUR YCA PRAR XFRA LU2089238898 AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREA EQ00 EQU EUR YCA PRAG XFRA LU2089238971 AMUNDI I.S.-A.PR.G.G.DREA EQ00 EQU EUR YCA PRAS XFRA LU2089239193 AMUNDI I.S.-A.P.US T.DRDA EQ00 EQU EUR YCA PRAP XFRA LU2089239276 AMUNDI IS-A.P.US C.DL ACC EQ00 EQU EUR YCA ALVE XFRA US0188201000 ALLIANZ SE UNSP.ADR 1/10 EQ00 EQU EUR N