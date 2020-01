GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in der Biotech-Sparte die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Experten übertroffen. Die Erlöse kletterten im Gesamtjahr 2019 um knapp 17 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro, wie das MDax- Unternehmen am Dienstag in Göttingen mitteilte.



Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um gut 22 Prozent auf 495,8 Millionen Euro zu. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 geht das Management von einer um Wechselkurseffekte bereinigten Steigerung des Umsatzes von 10 bis 13 Prozent aus. Die operative Marge (Ebitda) soll auf rund 27,5 Prozent steigen, 2019 lag sie bei 27,1 Prozent.



Damit schneidet Sartorius beim Umsatz etwas und beim operativen Ergebnis (Ebitda) deutlich besser ab, als Analysten das erwartet haben./kro/fba

