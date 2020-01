Berliner Feuerwehrkräfte sind zwischen September 2018 und August 2019 zu durchschnittlich 43 Einsätzen pro Tag in vollstationäre Berliner Pflegeheime gerufen worden. Das sagte der ärztliche Leiter der Berliner Feuerwehr, Stefan Poloczek, dem RBB. Insgesamt summierten sich die Einsätze damit innerhalb eines Jahres auf 15.675 Einsatzfahrten.



Jeder fünfte dieser Einsätze sei nötig, weil ein Bewohner gestürzt sei - oft sei nur eine Pflegekraft im Dienst, die ihn alleine nicht wieder ins Bett heben könne. Doch Feuerwehrkräfte hätten auch schon über mehrere Stunden Heimbewohner beaufsichtigt, weil in dem Heim Personalnot herrschte, so Poloczek. Aus Sicht der Rettungskräfte könnten viele Einsätze entfallen, wenn ausreichend geschultes Pflegepersonal in den Heimen arbeite. Der Mangel daran sei ein "schleichend zunehmendes Problem", so der ärztliche Leiter der Berliner Feuerwehr.



Er schätze, dass 20 bis 30 Prozent der Einsätze in stationären Pflegeeinrichtungen vermeidbar wären. Die Rettungskräfte der Feuerwehr wollen nun Vorschläge erarbeiten, wie sie Pflegeheime darin unterstützen können, seltener den Notruf 112 zu wählen. Man wolle die Heime unterstützen, aber werde im Extremfall auch die Heimaufsicht oder den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung - beide eigentlich für die Kontrollen in den Pflegeeinrichtungen zuständig - über Missstände informieren.