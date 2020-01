Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - Der 28. Januar ist ein wichtiges Datum für Zyro, ein Startup aus Litauen, das einen neuartigen Website-Builder entwickelt hat. Damit wird die Gestaltung einer Online-Präsenz für Unternehmen radikal vereinfacht.Ein Website-Builder ist keine Weltneuheit, aber Zyro (https://zyro.com/) verfolgt dabei eine komplett andere Strategie.Herkömmliche Website-Builder bieten nur die Tools, nicht das fertige Produkt. Die Nutzer müssen letztendlich Agenturen oder freiberufliche Designer und Texter beauftragen, damit die Website Gestalt annimmt.Dies verursacht zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand und erhöht die Komplexität. Das Team von Zyro hat diese Erfahrung bei der Arbeit mit handelsüblichen Buildern in Designbüros, bei Hosting-Anbietern und SaaS-Startups selbst gemacht.Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Website-Gestaltung zu revolutionieren, damit sich Unternehmen auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren können. Zyros KI-gestützte Funktionen helfen mit den ganzen technischen Aufgaben wie dem professionellen Online-Copywriting oder der Gestaltung von Websites, die auch tatsächlich etwas verkaufen.Zyro (https://zyro.com/) geht mit zwei bahnbrechenden Produkten an den Start - AI Writer und AI Heatmap."Die gängigsten Website-Builder von heute sind in ein paar Jahren veraltet", sagte der CEO von Zyro.com."Machine Learning revolutioniert das gesamte Konzept der Website-Gestaltung, und Zyro.com ist federführend bei diesem zukunftsweisenden Trend. Es ist der erste Website-Builder mit integriertem KI-gestütztem Textgenerator. Wir haben weitere spannende KI-Features in der Pipeline, mit denen die Website-Gestaltung für unsere Nutzer noch schneller und einfacher wird."Mit AI Writer (https://zyro.com/ai/content-generator) kann jedermann professionell aussehende Texte erstellen - auch ohne Copywriting-Erfahrung. Der Text zu bestimmten Themen wird direkt in der Webdesign-Vorlage generiert. Der Benutzer bearbeitet den Text und hat in wenigen Minuten eine publikationsfähige Website fertig.AI Heatmap (https://zyro.com/ai/heatmap) liefert Voraberkenntnisse über die Hauptinteressen der Website-Besucher. So können KMU bessere Entscheidungen treffen, bevor sie dringend benötigtes Geld für die Benutzerakquise ausgeben.Dem Unternehmen geht es darum, jeden einzelnen Schritt der Website-Gestaltung zu optimieren. Dazu dient auch ein intuitives Raster-Tool, mit dem die Benutzer nach Herzenslust experimentieren können, wobei die Konsistenz und Proportionalität der Designelemente erhalten bleiben.Der Website-Builder von Zyro.com bietet eine volle Funktionspalette, beispielsweise eine intuitive grafische Oberfläche, maßgeschneiderte Vorlagen, 24/7 Kundensupport und ein extrem schnelles Laden und Online-Stellen der Website.Zyro freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kunden, die schnell einen Internetauftritt erstellen wollen.Das Medienmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1wn5CrGaFfVN3i6Pvvya-ecq-jrmTmOb8?usp=sharing).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081747/Zyro_Logo.jpgPressekontakt:Gytis Labasauskasgytis@zyro.com+37061590152Original-Content von: Zyro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140863/4504124