Weil sich der Dollar am gestrigen Montag signifikant erholt hat, geriet die Aufwärtsbewegung des Goldpreises ins Stocken.Weil aber zugleich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den niedrigsten Wert seit dreieinhalb Monaten zurückgefallen war, blieb ein markanter Verkaufsdruck bislang aus. Neben dem Coronavirus, dessen weltweite Verbreitung weiter fortschreitet und in China mittlerweile über 100 Todesopfer gefordert hat, dürften sich die Finanzmarktakteure in den nächsten Handelstagen ...

