Köngen (ots) - 25 Jahre nach ihrer Gründung ist die Unternehmensberatung Staufen weiterhin klar auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die mittlerweile 340 Mitarbeiter der weltweit aktiven Transformationsberatung einen Umsatz von rund 70 Millionen Euro."Die neue Bestmarke ist das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit im Sinne unserer Kunden", freut sich Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Dank dieser strikten Kundenorientierung konnten wir den Umsatz allein in den zurückliegenden fünf Jahren um mehr als 50 Prozent steigern." Arbeiteten 2015 rund 200 Mitarbeiter für die Consulting-Gruppe, sind aktuell 340 Berater für Staufen aktiv - Tendenz weiter steigend. Neben den deutschen und europäischen Standorten ist die Staufen AG dabei auch in Nord- und Südamerika sowie seit vielen Jahren in Asien mit eigenen Mitarbeitern und Büros fest vor Ort verankert.Parallel zur Internationalisierung des Unternehmens hat die Staufen AG sich in den vergangenen Jahren auch thematisch konsequent neu aufgestellt und weiterentwickelt. Die erfolgreichen Tochtergesellschaften Staufen Digital Neonex und S.QE sind nur zwei Beispiele dafür. Die von den Kunden geschätzte Expertise einer Transformationsberatung, die Fachberatung und Organisationsentwicklung auf eine einzigartige Weise verbindet, hat also auch den internen Härtetest längst bestanden."Staufen hat sich in den zurückliegenden 25 Jahren hervorragend entwickelt. Um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, verändern wir uns kontinuierlich zu einer noch wandlungsfähigeren und flexibleren Organisation", so Staufen-Vorstand Goschy. "Von diesen Erfahrungen profitieren bereits heute schon unsere Kunden, die mehr denn je damit zurechtkommen müssen, dass wirtschaftliche, technologische sowie politische und gesellschaftliche Entwicklungen immer schwerer vorhersagbar sind."Das Fundament, um die Reaktionsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern, ist auch weiterhin Lean Management. Als Deutschlands beste Lean-Beratung wurde dabei jüngst im Rahmen der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020/21" erneut die Staufen AG ausgezeichnet. Wer größere Change-, Transformations- oder Digitalisierungsprojekte plant, kommt an den Lean-Management-Experten der Staufen AG also nicht vorbei, so das Urteil der für die Studie befragten Topmanager.Termin vormerken: NEXCON Lead Conference am 05. März 2020NEXCON ist der internationale, voll virtuelle Kongress für Qualifizierung, Wissensaustausch und Prozessverbesserung im Bereich Smart Manufacturing. Im Jahr 2020 finden auf der Plattform vier eintägige Konferenzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Darüber hinaus bietet NEXCON das ganze Jahr über Seminare, Coachings und Expertengespräche an. Unser Ziel ist es, finanzielle und standortbezogene Barrieren abzubauen und einen einfachen Zugang zu Wissen, globaler Zusammenarbeit und Smart Manufacturing Austausch zu ermöglichen. Weitere Informationen für Teilnehmer, Aussteller und Partner unter: www.nexcon.digital (http://www.nexcon.digital)Über die Staufen AG - www.staufen.ag (http://www.staufen.ag)In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 25 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Transformationsberatung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standorten betreuen mehr als 340 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019 wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Werner BärtleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 152Fax: +49 7024 8056 111werner.baertle@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107923/4504147