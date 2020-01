Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Die Banque des Territoires hat einen Anteil von 50 Prozent an Totals Quadran-Portfolio von Solar- und Windkraftanlagen in Frankreich erworben. Das Portfolio besteht nach Angaben des Versorgers aus elf Windparks und 35 Solaranlagen und hat eine Gesamtkapazität von 143 Megawatt. Es werde mit rund 300 Millionen Euro bewertet, so Total weiter. Die Banque des Territoires gehört zur Caisse des Depots, einem staatlichen Finanzinstitut Frankreichs.

January 28, 2020

