Der deutsche Leitindex macht nach den kräftigen Verlusten vom Vortag wieder Boden gut. Das Coronavirus bleibt aber das beherrschende Thema.

Der Dax startet am Dienstag nach den kräftigen Verlusten vom Vortag mit Gewinnen in den Tag. Kurz nach dem Handelsbeginn lag der deutsche Leitindex 0,5 Prozent im Plus bei 13.269 Punkten. Damit widersetzte sich das Frankfurter Börsenbarometer dem Trend aus Asien: Die Börse in Tokio beendete den Handel erneut im Minus.

Am Vortag hatte der noch 2,7 Prozent verloren und war bei 13.205 Zählern aus dem Handel gegangen. Dabei riss er eine Kurslücke: Der höchste Kurs des Tages lag unter niedrigsten Level des vorherigen Handelstages. Eine solche Kurslücke wird oft als Signal für sinkende Kurse interpretiert. Neben dem Coronavirus trugen auch der gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex dazu bei.

Trotz der gegenwärtigen Erholung bleibt die an der Börse wegen der Sorgen um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus angespannt, schreibt Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader. Die mögliche Folgen für die Konjunktur sind das beherrschende Marktthema: Um die Lungenkrankheit in den Griff zu bekommen, wurden in China Millionenstädte abgeriegelt und die Neujahrs-Feiertage verlängert. Viele Investoren befürchten, dass das Wachstum in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft davon in Mitleidenschaft gezogen wird.

Inzwischen wurde der erste Krankheitsfall aus Deutschland gemeldet. In China, wo die Ausbreitung der Krankheit begann, gibt es inzwischen mehr als 100 Tote.

Neben ...

