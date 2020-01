...gegen den Euro mit 1,068. Zeigen sich darin die erneuten Fluchtbewegungen für Kapital in Richtung Schweiz? 1:1 waren schon in der Finanzkrise eine Art Wette. Die Stabilität des Franken ist jedenfalls ein Zeichen von Fluchtbewegungen, die schwer zu erklären sind. Ein Franken-Konto lohnt sich jedenfalls, was auch in Deutschland möglich ist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!