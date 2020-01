Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mersch: Selbstgenutztes Wohneigentum in HVPI aufnehmen

Die Aufnahme der Kosten für selbstgenutzten Wohnraum in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) hätte aus sich von EZB-Direktor Yves Mersch Vorteile. Die Einbeziehung lieferte ein deutlicheres Signal für die Geldpolitik bei ihren Bemühungen gegen massive Preissteigerungen bei Immobilien, so Mersch während einer Rede beim Jahrestag der Luxembourg Association of Private Investors laut Redetext. Es könne eine beträchtliche Lücke zwischen dem geben, was Haushalte als Anstieg ihrer Lebenshaltungskosten wahrnehmen, und dem, was mit dem HVPI gemessen werde.

Ifo-Exporterwartungen fallen zum Jahresbeginn

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat zum Jahresbeginn einen Rückschlag erlitten. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie fielen im Januar von 2,0 auf 0,9 Punkte. "Die zuletzt abnehmenden Unsicherheiten auf den Weltmärkten schlagen sich noch nicht in einer besseren Auftragslage deutscher Exporteure nieder", erklärte das Institut in München.

Neuartiges Coronavirus in Deutschland - Krankheitsfall in Bayern

Das neuartige Coronavirus hat nun auch Deutschland erreicht. Den ersten bestätigten Fall einer Infizierung mit dem Virus hierzulande gab das bayerische Gesundheitsministerium bekannt. Der männliche Patient aus dem Landkreis Starnberg sei "klinisch in einem guten Zustand". In China stiegen unterdessen die Zahlen der offiziell registrierten Todesopfer und Krankheitsfälle abermals sprunghaft an - inzwischen liegt die dortige Zwischenbilanz bei mehr als hundert Toten und über 4.500 Erkrankten.

Spahn: Deutschland ist auf Coronavirus "gut vorbereitet"

Angesichts des ersten Coronavirus-Falls in Deutschland sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bundesrepublik gut vorbereitet. "Es war zu erwarten, dass das Virus auch Deutschland erreicht. Der Fall aus Bayern zeigt aber, dass wir gut vorbereitet sind", erklärte Spahn. Der Patient sei isoliert worden und werde behandelt. Zudem würden die Menschen untersucht, mit denen der Patient engen Kontakt hatte.

McAllister für enge Partnerschaft mit London in Außen- und Sicherheitspolitik

Der Europapolitiker David McAllister hat für eine enge Partnerschaft mit Großbritannien nach dem Brexit in der Außen- und Sicherheitspolitik geworben. Diese müsse neben einem Handelsabkommen eine der "Prioritäten" in den anstehenden Verhandlungen mit London über die künftigen Beziehungen sein, sagte der Vorsitzende des Außenausschusses im Europaparlament der Nachrichtenagentur AFP. Denn mit Großbritannien verliere die EU eines seiner einflussreichsten Mitglieder auf internationaler Bühne.

EU-Kommission will Ein- und Zwei-Cent-Stücke abschaffen - Zeitung

Die EU-Kommission plant einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Zum Arbeitsprogramm der Kommission, das am Mittwoch vorgestellt wird, gehöre der "Vorschlag für einheitliche Rundungsregeln" mit dem Ziel, die kleinsten Münzen abzuschaffen, berichtete die Zeitung. Verwiesen werde auf einen Bericht der Kommission von 2018, wonach immer mehr Staaten mit der europäischen Gemeinschaftswährung dazu übergegangen seien, Beträge beim Einkaufen auf volle fünf Cent runden zu lassen.

Trump-Anwälte attackieren Biden und dessen Sohn

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind die Verteidiger zum frontalen Gegenangriff übergegangen und haben den früheren Vizepräsidenten Joe Biden wegen seiner Rolle in der Ukraine-Affäre attackiert. Trumps Anwältin Pam Bondi sagte vor dem US-Senat, Bidens Sohn Hunter habe für seine einstige Tätigkeit bei der ukrainischen Gasfirma Burisma "Millionen" Dollar kassiert, während sein Vater als Vizepräsident für die Ukraine-Politik zuständig war.

Oberstes US-Gericht lässt Verschärfungen bei Vergabe von Green Cards zu

Das Oberste Gericht der USA hat von der Regierung geplante Gesetzesverschärfungen für Einwanderer zugelassen. Das Gericht hob eine von einer untergeordneten Instanz erlassene Verfügung gegen die neuen Regeln auf. Demnach soll künftig die Vergabe sogenannter Green Cards - also dauerhafter Aufenthaltsgenehmigungen - sowie die US-Staatsbürgerschaft solchen Antragstellern verweigert werden, die staatliche Sozialleistungen beziehen.

USA bestätigen Absturz eines Militärflugzeugs in Afghanistan

Im Osten Afghanistans ist ein Militärflugzeug der US-Streitkräfte abgestürzt. Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Maschine abgeschossen wurde. Ein Sprecher der radikalislamischen Taliban hatte zuvor gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt, das Flugzeug sei "aus taktischen Gründen abgeschossen" worden, machte jedoch keine weiteren Angaben. Die Zahl der Todesopfer blieb zunächst unklar.

Außenministerium: US-Bürger sollten wegen Virus ganz China meiden

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China hat die US-Regierung die Bürger der Vereinigen Staaten aufgerufen, die gesamte Volksrepublik möglichst zu meiden. US-Bürger mit Reiseplänen Richtung China sollten diese "überdenken", erklärte das Außenministerium in Washington in verschärften Reisehinweisen. Bisher waren US-Bürger lediglich zu "Vorsicht" aufgerufen, wenn sie nach China reisen.

Zahl der Todesopfer durch neues Virus in China auf 106 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer und Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus in China ist erneut sprunghaft gestiegen. Die Zahl der Verstorbenen wuchs um weitere 24 Fälle auf mindestens 106 an, wie die chinesische Regierung mitteilte. Ferner wurden 1291 neue Fälle von Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 4000.

Schweiz Dez Handelsbilanz Überschuss 1,994 Mrd CHF

