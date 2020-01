Heute im Fokus: K+S-Aktie Die Aktie von K+S steht derzeit im Fokus der Anleger. So notiert der Titel des Kaliherstellers aktuell auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren und hat auf Wochensicht ganze 20% an Wert verloren. Seit Jahresauftakt 2020 ging es um 25% in den Keller und in der 1-Jahres-Betrachtung steht sogar ein Kursverlust in Höhe von 50% auf der K+S-Anzeigetafel.Im...

Den vollständigen Artikel lesen ...