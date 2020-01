Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenauftakt wagen sich Dax-Anleger wieder aus der Deckung. Der deutsche Leitindex legt zur Eröffnung am Dienstag um 0,5 Prozent auf 13.272 Punkte zu. Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der in China ausgebrochenen Lungenkrankheit hatte den Dax am Montag um 2,7 Prozent nach unten gedrückt.

