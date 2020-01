Neckarsulm (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer DNB Asset Management AS hebt Netto-Leerverkaufsposition in Bechtle-Aktien stark an: Die Shortseller von DNB Asset Management AS setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) fort. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...