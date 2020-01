Wichtigste Eckdaten:- Gebührenzahlung für Dezember-Quartal beträgt 731.000 DollarWie Fe Limited (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) mit Freude bekannt gibt, hat das Unternehmen die Bestätigung erhalten, dass in Verbindung mit den von der Firma Mineral Resources Ltd (ASX: MIN) im Eisenerzbetrieb Deception durchgeführten Förderaktivitäten im Dezember-Quartal eine Beteiligungsgebühr in Höhe von 730.733 Dollar ausbezahlt wird.FEL ist an der Konzession M77/1259, die sich rund 20 Kilometer nördlich des Bergbaubetriebs Windarling befindet, mit einer FOB-Gebühr von 1,5 % (Basis: metrische Tonnen, Trockengewicht) beteiligt (Evanston Iron Ore Royalty). Das Gebiet, für welches die Evanston Iron Ore Royalty gebührt, befindet sich in der Eisenerzregion Southern Yilgarn in Westaustralien.Non-Executive Chairman Tony Sage nimmt zur Gebührenzahlung wie folgt Stellung: "Für das Unternehmen ist es großartig, dass sich die Gebührenbeteiligung an Deception Hill Quartal für Quartal erhöht hat. Damit können wir unsere laufenden Explorationsprogramme finanzieren und unsere bestehenden Aktionäre gleichzeitig vor einer Verwässerung schützen."Diese Mitteilung wurde vom Board von FEL freigegeben.Mit freundlichen GrüßenFE LIMITEDTony SageNon-Executive ChairmanFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:Investor Relations+61 8 6181 9793ir@felimited.com.auFolgen Sie uns@FeLimitedfe-limitedDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000FEL1