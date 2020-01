Der Online-Boom war jahrelang ein Segen für die Deutsche-Post-Tochter DHL. Doch so langsam muss man sich Sorgen machen beim führenden deutschen Logistikkonzern. Amazon stellt zunehmend Pakete selbst zu. Das hat gute Gründe. Derweil setzt der Coronavirus auch dem Aktienkurs von Amazon mächtig zu.Amazon wird in Sachen Transport immer autarker. Laut einer Studie der KfW Ipex-Bank stellt der Techkonzern mittlerweile jedes zweite Paket in den USA selbst zu. Vor drei Jahren lag die Quote bei nur zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...