Wird der Job Routine, stellen viele Menschen die Sinnfrage. Sie träumen davon, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Wie der Wechsel klappt und ob die Träume halten, zeigt der Besuch bei dreien, die es gewagt haben.

Anne-Kathrin Oelmanns Leben liest sich wie eine Erfolgsgeschichte im klassisch ökonomischen Sinne. Einser-Abitur. BWL-Studium mit Bestnote. Einstieg als Investmentbankerin bei Merrill Lynch in London. Mit 24 Jahren verdient Oelmann mehr als 100.000 Euro im Jahr - und entschließt sich, mit allem zu brechen, was bisher galt.

Wenn Oelmann heute arbeiten geht, trägt sie ihre Haare nicht mehr streng zurückgenommen, sondern lässt die hellblonden Locken in alle Richtungen abstehen. Mal zieht sie ein knappes Lederkostüm an, mal Jeans, Turnschuhe und Shirt. Konventionen gelten schließlich keine mehr, seit Oelmann die seriöse Bankenwelt gegen die glitzernde Berliner Clubszene eingetauscht hat. Im berüchtigten KitKat Club legt sie als DJane Annie O auf. Ihr Mix aus Electroswing und House hat sie in der Szene bekannt gemacht. "Wenn ich heute arbeiten gehe, fühlt es sich einfach richtig an. Das Investmentbanking war auf Dauer nichts für mich, und kein Geld könnte mich wieder dahin zurückbringen", sagt sie heute, zehn Jahre später.

Der gleiche Job, von der Ausbildung bis zur Rente: Die Stabilität, die Generationen von Menschen suchten, ist aus der Mode gekommen. Nur 12,5 Jahre bleiben deutsche Angestellte heute durchschnittlich in einem Job, so hat es das Institut der deutschen Wirtschaft vorgerechnet. Doch die Beweglichkeit täuscht: Zwar wechseln Angestellte regelmäßig den Arbeitgeber, die Branche oder gar den Beruf aber ändern sie selten. An der Monotonie ändern all die Jobwechsel daher offenbar wenig. Gerade einmal 15 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland sind überzeugt vom eigenen Beruf, wie eine Befragung des Beratungsunternehmens Gallup zeigt. Drei von vier Menschen gaben an, nur Dienst nach Vorschrift zu leisten. Fünf Millionen Deutsche sehnen sich nach einer Alternative zu ihrem Berufsalltag. Mal verändert sich die Branche - und die neue Richtung oder auch nur neue Aufgaben passen nicht mehr zu einem selbst. Mal steigt der Druck, mal wird der Job immer mehr zur Routine - keine Inspiration, nirgends.

Wenn der Rausch nachlässt

Bis heute erinnert sich Oelmann an den Moment, als sie zum ersten Mal das große Foyer der Londoner Investmentbank betrat. "Ich war regelrecht berauscht davon, endlich dazuzugehören", sagt sie. Ihr Weg dorthin war eine logische Abfolge schlüssiger Entscheidungen gewesen: Mathematik und strategisches Denken fielen ihr leicht, warum also nicht BWL studieren? Das Analysieren von Zahlen konnte sie besser als die Kommilitonen, warum nicht bei einer Bank bewerben?

Doch die imposante Empfangshalle verliert mit jedem weiteren Morgen, an dem Oelmann sie betritt, an Strahlkraft. Irgendwann ist sie nur noch die gewohnte Kulisse eines immer stressigeren Berufslebens. Zwölf-Stunden-Tage reihen sich aneinander, mit permanentem Druck. Der Rausch lässt nach. Oelmann sucht sich eine neue Leidenschaft. Nach Feierabend taucht sie ein in die Kunstszene Londons. Dort fühlt sie sich lebendig, findet Menschen, die die gleiche Passion für Musik verspüren. Für ihre Freunde ist Oelmann einfach eine gute Schlagzeugerin, die tagsüber viel in einem Hochhaus arbeitet. Der Kontrast zu ihrem Beruf wird immer größer. Und Müdigkeit ihr ständiger Begleiter. "Ich kam mir auf einmal fremd im eigenen Leben vor", sagt sie.

Als sie kündigt, wird sie zum Gesprächsthema in der Bank: Noch nie hatte eine so junge Bankerin freiwillig einen solchen Spitzenjob abgegeben. Ihr Chef bittet sie ins Büro und fragt als Erstes, ob es am Geld liege. "Das war für mich der Moment, in dem ich mir sicher war, dass die Entscheidung absolut richtig war. Diese materielle Logik wollte ich nicht länger mitmachen", sagt sie. Ihr Freundeskreis war außerhalb der Bankenwelt. Das machte es leichter, Geld und Prestige zurückzulassen. "Bei vielen meiner früheren Kollegen hängt der komplette Lebensstil an ihrem Gehalt. Die Kündigung bringt das ganze Leben ins Wanken, und das lässt den Job so alternativlos erscheinen", sagt sie. Oelmann lebte in einer WG und pflegte keinerlei Luxus. Ihr entscheidender Vorteil: Sie war finanziell und privat ungebunden. Sie konnte es sich leisten, die Kunst auszuleben. Mal arbeitete sie als Kellnerin, wenn sie nicht oft genug gebucht wurde. Mal in einem Kleidergeschäft, wenn die Gage nicht hoch genug war. Erst seit ein paar Jahren kann sie komplett von ihrer Musik leben.

Traum vom eigenen Café

Wer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...