Wien (www.anleihencheck.de) - Der Coronavirus hält nach wie vor die Anleger in Atem, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern habe wieder die Angst vor den wirtschaftlichen Konsequenzen und die Flucht in die sicheren Häfen überwogen. China habe mittlerweile die Neujahrsfeiertage um 3 Tage, auf den 2. Februar, verlängert. Für eine Abschätzung der ökonomischen Auswirkungen sei es noch zu früh. Im Unterschied zu SARS von vor fast zwei Jahrzehnten könnte aber die diesmal proaktivere Vorgangsweise der chinesischen Behörden die ökonomischen Auswirkungen (v-förmiger Einbruch) abmildern, wenngleich die wirtschaftliche Ausgangslage damals günstiger gewesen sei. ...

