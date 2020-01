BANGKOK (dpa-AFX) - In Thailand ist die Zahl der bestätigten neuartigen Coronavirus-Fälle auf 14 gestiegen. Eine fünfköpfige Familie und eine Einzelperson aus China seien positiv auf das neuartige Lungenvirus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium des südostasiatischen Landes am Dienstag mit. Wie auch die zuvor bestätigten Infizierten seien die sechs Menschen aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Thailand gereist. Darunter ist demnach nur ein Thailänder, bei den anderen handelt es sich um Chinesen. Die Behörden gingen weiter nicht davon aus, dass das Virus in Thailand übertragen wurde.



Nach Angaben des Ministeriums befinden sich weitere 81 Menschen in Thailand in Quarantäne. Ihre Testergebnisse stehen noch aus. Von den 14 bestätigten Infizierten seien neun in Krankenhäusern des Landes, während fünf nach einer Behandlung nach China heimgekehrt seien./kkd/DP/jha