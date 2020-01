Die EZB-Aufseher sind mit der Kapitaldecke der Banken weitgehend zufrieden. Bei sechs Instituten sehen sie aber Lücken, die es zu schließen gilt.

Die führenden Banken im Euroraum haben nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht in der Summe derzeit keine bedenklichen Kapitallücken. "Mit dem Gesamtniveau der Kapitalausstattung der bedeutenden Institute, die von uns beaufsichtigt werden, sind wir weitgehend zufrieden", bilanzierte der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, am Dienstag in Frankfurt.

Die von den Behörden insgesamt geforderten Werte an hartem Kernkapital (CET1) erhöhten sich um 20 Basispunkte auf 11,7 Prozent. Hartes Kernkapital gilt als wichtiger ...

