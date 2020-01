Rang 3 beim Business Athlete Award 2019 geht an Melanie Brandstätter. Die Ex-Staatsmeisterin im SUP (Stand Up Paddling) hat die Flexyfit Sports Academy aufgebaut und ist CO-Ownerin. Bilder: https://photaq.com/page/index/3767 . Alles zum BAA: http://www.sportgeschichte.at/baa Das Sportliche. Stand-Up Paddling (SUP) ist in den vergangenen Jahren zum Breitensport geworden, ein Hit in gut ausgerüsteten Strandbädern oder (in der Aufblasbar-Variante) ein Hit für den Kofferraum zum Immer-Bereit-Sein. Und für die Besten gibt es natürlich Staatsmeisterschaften. 2012 war dabei das Jahr von Melanie Brandstätter, sie konnte sowohl im Short Distance Race als auch in der Königsklasse, dem Long Distance Marathon, die Österreichischen Meistertitel holen ....

