FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Sorgen vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus und einem damit einhergehenden Rückgang der Reiseaktivitäten haben am Dienstag die Lufthansa-Anteile weiter belastet. Mit 13,45 Euro kosteten sie zeitweise so wenig wie im August des vergangenen Jahres. Zuletzt waren sie mit minus 1,6 Prozent unter den größten Verlierern im Dax .



Die Analysten von Kepler Cheuvreux reduzierten derweil ihre Gewinnerwartungen an die Airline, da der Ausbruch des Virus in China das Asiengeschäft mindestens im ersten Quartal belasten dürfte. Ihr Kursziel senkten sie von 14,30 auf 13,00 Euro und blieben bei der Einstufung "Reduce". Das Bankhaus Metzler strich die Titel zudem von der "German Top Ten"-Liste./ajx/fba



