Aspera gewinnt amerikanischen IT-Dienstleister im Bereich Software Asset Management

Strategische Vereinbarung über umfangreiche Software- und Service-Leistungen

Aachen, Deutschland / Boston, USA, 28. Januar 2020. Für die Optimierung des konzernweiten Software Asset Management hat sich ein weltweit tätiger Anbieter von Personalsoftware und -services für Aspera entschieden. Der Rahmenvertrag über 730.000 EUR sieht die Nutzung von Lizenzmanagement-Services und der SmartTrack-Technologie vor. Ein zentrales Entscheidungskriterium war die Fähigkeit von Aspera, innerhalb von weniger als 30 Tagen wichtige Daten für einen neuen bedarfsgerechten Microsoft-Vertrag zu liefern.

Der Kunde hatte das Problem, dass die manuelle Verwaltung seiner Softwarelizenzen wenig effizient und damit für die internen Prozesse hinderlich war. Aspera konnte innerhalb kürzester Zeit eine aktuelle Microsoft-Compliance und eine umfassende Gap-Analyse liefern und damit in den Vertragsverhandlungen punkten. Der Kunde wird Aspera SmartTrack einsetzen, um mit automatisiertem Lizenzmanagement die Compliance für alle wichtigen Softwareanbieter sicherzustellen.

"Diese Vereinbarung zeigt, wie Aspera als vertikal integrierter Lösungs-Anbieter einen echten Mehrwert liefert. Unsere Experten stellen dem Kunden optimierte Prozesse und Technologien zur Verfügung", so Mel Passarelli, Präsident und CEO von Aspera. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Unser Team wird für die spezifischen Anforderungen unseres Kunden leistungsstarke SAM-Services und Tools entwickeln."

Aspera hat Niederlassungen in den USA, Kanada und Europa und ist weltweit über ein wachsendes Partner-Vertriebsnetz tätig. Das Aspera-Produktportfolio umfasst Software-Lizenzlösungen für alle wichtigen Softwareanbieter und SaaS-Anwendungen. Aspera-Lösungen unterstützen Unternehmen während ihres kompletten SAM-Prozesses und bieten eine aktive Kontrolle über Lizenzkosten, Cloud Transition und Rechenzentrumsoptimierung.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.com abrufbar.

Über Aspera

Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.

Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.

Kontakt

Aspera GmbH 
Christoph Rösseler 
Head of Marketing 
Tel: +49 241 927870-3686 
christoph.roesseler@aspera.com

USU Software AG 
Corporate Communications 
Dr. Thomas Gerick 
Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 
thomas.gerick@usu.com

28.01.2020