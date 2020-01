FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BAE SYSTEMS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 760 (550)P - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 10 (9) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC RAISES STANDARD CHARTERED TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 660 (670) PENCE - JPMORGAN CUTS DIAGEO TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2800 (3200) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS IAG PRICE TARGET TO 6 (6.20) EUR - 'REDUCE' - KEPLER CUTS BANKEN-SEKTOR TO 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CUTS BASIC RESOURCES TO 'UNDERWEIGHT' - KEPLER RAISES HEALTHCARE-SEKTOR TO 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 405 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/KEPLER CUTS BANKS TO 'UNDERWEIGHT' - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'NEUTRAL'



