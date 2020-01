Nach einer langen und starken Rallye der amerikanischen Aktienmärkte wirken die Bullen erstmalig verunsichert.Mit dem Coronavirus ist ein Belastungsfaktor aufgetreten, dessen Breitenwirkung noch schwierig einzuschätzen ist. Im Bernecker Tradingclub haben wir in den letzten Wochen das Überschießen der Indizes dafür genutzt, sukzessive shortpositionen aufzubauen. Wer dabei sein will, testet jetzt den Bernecker Tradingclub 14 Tage kostenlos. Der short Einstieg ist auch jetzt noch möglich. Teilweise sogar zu günstigeren Kursen als zu unserer Empfehlung.Das Börsenjahr ist nur wenige Wochen alt und wir erwarten unverändert einen hochvolatilen Verlauf. Im Tradingclub möchten wir davon profitieren. Schauen Sie in unserem Video, wie Sie davon im Tradingclub profitieren können.



Das Video finden Sie auf www.bernecker-tradingclub.de , oder hier: https://vimeo.com/342760607 (bitte copy/paste)







Das Team des Bernecker Tradingclub