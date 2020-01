Die amerikanische HCI Group Inc. (ISIN: US40416E1038, NYSE: HCI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie an ihre Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,60 US-Dollar Dividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 44,89 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,56 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 20. März 2020 ...

