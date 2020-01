Köln (ots) -Das Kulturradio WDR 3 verleiht am Samstag, 1. Februar 2020 den WDRJazzpreis im Theater Gütersloh. Götz Alsmann führt durch den Abendmit der WDR Big Band und den Preisträgerkonzerten von Shannon Barnett(Kategorie Improvisation), Philip Zoubek (Komposition), Bassem Hawar(Musikkulturen) sowie der Big Band der Friedensschule Münster(Nachwuchspreis).WDR 3 Programmchef Dr. Matthias Kremin: "Wir freuen uns, mit dem WDRJazzpreis einen aktiven Beitrag zur Förderung der JazzszeneNordrhein-Westfalens zu leisten. Und wir wollen das Publikum imfeierlichen Rahmen mit den Gewinner*innen für den Jazz begeistern."WDR 3 sendet live aus dem Theater Gütersloh am Samstag, 1. Februar20.04 bis 22.00 Uhr in der Sendung WDR 3 Konzert. Zu erleben sindu.a. die WDR Big Band unter der Leitung von Niels Klein mit derGewinnerkomposition von Philip Zoubek.Weitere Informationen zu den Preisträgern des WDR Jazzpreises und derLive-Sendung auf www.wdr3.de und www.jazz.wdr.de oder am WDR 3Hörertelefon: 0221 56789 333.Fotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4504457