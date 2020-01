FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Air France-KLM von 13 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Da der Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China das Asiengeschäft der Fluglinie zumindest im ersten Quartal belasten dürfte, hätten sie ihre Gewinnerwartungen reduziert, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wegen des mittelfristigen Restrukturierungspotenzials von Air France-KLM bleibe es beim Kaufvotum, wenngleich sie insgesamt vorsichtig auf Netzwerkairlines blickten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000031122

