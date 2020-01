WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will nach der Kritik von Kunden angesichts der Programmvielfalt die Integration seiner Programme beschleunigen. Mit der Beschaffungsplattform Ariba werde bis Ende des ersten Quartals auch das letzte Softwareangebot zur Nutzung über das Internet (Cloud) auf die eigene Datenbanktechnik Hana umgestellt, sagte Vorstandschef Christian Klein am Dienstag in Walldorf. Lange nutzten die zugekauften Cloudtöchter Datenbanken des Erzrivalen Oracle . Das war zum einen teuer, zudem haben die Walldorfer mit Hana eine aus ihrer Sicht technisch überlegene Datenbanklösung im Programm.



Zudem will Klein, der im Vorstand für die Integration der Produkte verantwortlich ist, die Verzahnung der Cloud-Angebote mit der Kernsoftware S4 Hana bereits in diesem Jahr abschließen. Ex-Chef Bill McDermott hatte in seiner Amtszeit mehrere milliardenschwere Übernahmen vor allem für die Cloudsparte durchgezogen, von Seiten der Kunden kam aber zuletzt immer stärker Kritik. So hatte die einflussreiche deutschsprachige Anwendergruppe DSAG im September bei ihrem Jahreskongress die Lücken in der Software und schlechte Integration der Programme kritisiert.



Die seit Oktober amtierenden Co-Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein wollen die Zufriedenheit der Kunden wieder in den Vordergrund rücken und unter anderem Bonuspläne der Mitarbeiter stärker an der Kundenzufriedenheit ausrichten. SAP verspricht sich von einem besser aufeinander angepassten Softwareangebot auch größere Verkaufschancen bei den Kunden./men/jha/

