BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Sparkassen gehen davon aus, dass sich in Deutschland im laufenden Jahr der Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Dekade wiederbelebt, stabilisiert und 2021 fortsetzt. "Die Chefvolkswirte unserer Gruppe prognostizieren für 2020 ein Wachstum von 0,9 Prozent", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis. Für 2021 würden dann 1,1 Prozent erwartet.

Dieser Wert sei aber von einem Kalendereffekt geprägt. "2020 ist ein Schaltjahr, in dem viele Feiertage auf die Wochenenden fallen", sagte Schleweis bei der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Sparkassen-Finanzgruppe in Berlin. "Dies trägt rechnerisch zur Wachstumsrate bei." Nach amtlichen Angaben werde der Kalendereffekt mit 0,4 Prozentpunkten angesetzt. "Die konjunkturellen Perspektiven für das laufende Jahr sind schwächer als die BIP-Zahl mit ihrem technischen Rückenwind vermittelt", so der DSGV-Präsident.

Die wesentliche gute Nachricht sei, dass der deutsche Wachstumsmotor gegenüber den schwachen letzten drei Quartalen 2019 nun wieder anspringe - wenn auch verhalten. Darauf gründe auch die Prognose für das kommende Jahr. "Die von uns erwarteten 1,1 Prozent für 2021 sind dann echtes Wachstum", sagte Schleweis. Schon in den vergangenen Wochen habe sich die Stimmung deutlich verbessert, zuletzt habe etwa der ZEW-Konjunkturindex einen Sprung nach oben gemacht.

Grund hierfür sei insbesondere die leichte Entspannung durch das zwischen den USA und China vereinbarte erste Handelsabkommen. "Die begonnene Deeskalation muss unbedingt fortgeführt werden", mahnte Schleweis. Die Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank, Gertrud Traud, sprach sich für Vorschläge zu einer neuen Zollsenkungsrunde aus. Europa habe im Durchschnitt höhere Zölle als die USA. Man solle US-Präsident Donald Trump deshalb "ein Angebot für eine neue Zollsenkungsrunde unterbreiten", sagte Traud.

Für Deutschland sehen die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe insbesondere den Konsum als Wachstumstreiber in den kommenden Jahren - auch die Baubranche bleibe expansiv. Das Exportvolumen steige weiter, aber in den nächsten zwei Jahren langsamer als die Importe. "Auf dem Arbeitsmarkt sind durchaus neue Rekordwerte bei der Beschäftigtenzahl möglich", so Schleweis.

January 28, 2020 05:31 ET (10:31 GMT)

