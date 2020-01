Sandra Cafazzo verantwortet die Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen zu Wholesale- und institutionellen Kunden in der Schweiz und FL.Zürich - RobecoSAM, der seit 25 Jahren exklusiv auf Sustainable Investing fokussierte Investmentspezialist, hat heute die Ernennung von Sandra Cafazzo zum Head of Sales für die Schweiz mit Wirkung vom 1. Februar 2020 bekanntgegeben. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA wird sie zudem Mitglied der Geschäftsleitung von RobecoSAM. Als of Head of Sales wird...

Den vollständigen Artikel lesen ...