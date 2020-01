Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kanadische Zentralbank hat sich jüngst dazu entschieden, keine Anpassungen an ihrer Geldpolitik vorzunehmen, so die Analysten der Nord LB.Das Vorgehen der Notenbanker habe die Marktteilnehmer nicht überrascht. Die Bank of Canada mache sich zwar auch weiterhin gewisse Sorgen um das globale Wirtschaftsumfeld (und habe entsprechend eher "dovish" geklungen), man sei sich aber der Tatsache sehr bewusst, dass eine lockerere Ausrichtung der Geldpolitik beträchtliche Gefahren für die Finanzmarktstabilität in Kanada auslösen könnte. Zudem scheinen einige Offizielle darauf zu hoffen, dass eine verbesserte ökonomische Situation in den USA auch positive Impulse für Kanada bringen könnte. Der jüngst verabschiedete Phase-1-Handelsdeal zwischen Washington und Peking dürfte schon dazu beigetragen haben, die Stimmung in der US-Industrie wieder etwas zu verbessern. Insofern werde man am aktuellen Rand in Kanada mit besonders großem Interesse auf die Januar-Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing blicken müssen. ...

