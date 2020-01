München (ots) -Nach jahrelangen Streitereien und Verhandlungen wird GroßbritannienEnde dieser Woche die EU endgültig verlassen. Wie sehr schwächt derBrexit die Europäische Union? Jean-Claude Juncker, der frühereEU-Kommissionspräsident, ist zu Gast im Studio.Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen und in China herrschtAusnahmezustand. Die Regierung greift zu drastischen Maßnahmen,Millionenstädte werden komplett abgeriegelt. Wie gefährlich ist dasneue Virus? Wäre Deutschland auf einen großen Ausbruch vorbereitet?Dazu zu Gast der Virologe Prof. Alexander S. Kekulé und die frühereARD-Korrespondentin in Peking, Ariane Reimers.Der frühere SPD-Vorsitzende und Außenminister Sigmar Gabriel wirdAufsichtsrat bei der Deutschen Bank. Schadet das der Glaubwürdigkeitseiner Partei?75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz spricht BundespräsidentSteinmeier offen den wieder erstarkenden Antisemitismus inDeutschland an und mahnt, "die bösen Geister zeigen sich heute inneuem Gewand".Sie diskutieren, kommentieren und erklären: die Parlamentsredakteurinder "taz", Anja Maier, der stellvertretende "Welt"-ChefredakteurRobin Alexander und der Fernsehmoderator Joachim Llambi.Gäste:Jean-Claude Juncker (ehemaliger EU-Kommissionspräsident)Joachim Llambi (Fernsehmoderator und ehemaliger Börsenmakler)Robin Alexander (stellvertretender "Welt"-Chefredakteur)Anja Maier (Parlamentsredakteurin der "taz")Alexander S. Kekulé (Virologe)Ariane Reimers (ehem. ARD-Chinakorrespondentin)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4504544