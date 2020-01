Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland ist ein 33-Jähriger aus Bayern."Es geht ihm recht gut, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet", sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, am Dienstag in München. Der Mann habe sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Er liegt derzeit auf der Isolierstation im Münchner Klinikum Schwabing in einem Zimmer mit Schleuse. "Er ist fieberfrei, hat auch derzeit ...

