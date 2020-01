++ Europäische Aktien geben die anfänglichen Gewinne wieder ab ++ DE30 testet Unterstützungszone bei 13.150 Punkten ++ SAP-Aktie fällt nach Ergebnisbericht für Q4 2019 ++Die Aktien in Europa begannen die heutige Sitzung mit recht großen bullischen Gaps. Der Optimismus hielt jedoch nicht lange an, da die Schlagzeilen über die Übertragung des Coronavirus in Japan und die Aussetzung der Reisen in Hongkong die Aktien in die Verlustzone drücken. Quelle: xStation 5 Der DE30 wird trotz des anfänglichen Aufschwungs nahe seines gestrigen Schlusskurses gehandelt. Der Index testet die Unterstützungszone oberhalb der Marke von 13.150 Punkten, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...