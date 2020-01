San Francisco (ots/PRNewswire) - Heap, ein Vorreiter im Bereich der Produktanalytik, und Product School, ein weltweit führender Anbieter von Schulungen für Produktmanagement, gaben heute eine globale Partnerschaft zur Unterstützung der Gemeinschaft von Produktmanagern mit einem umfassenden Instrumentarium an interaktiven Lernerfahrungen, Konferenzen und Vordenkerpositionen mit Schwerpunkt auf den intelligenten Nutzung von Analytik bekannt.Zu den Bestandteilen dieser Partnerschaft gehört eine "Analytics Bar" im Rahmen der von Product School präsentierten ProductCon, der weltgrößten Fachkonferenz für Produktmanagement, die Veranstaltungen in San Francisco, New York, Los Angeles, Seattle und London einschließt. Die von Heap gesponserte und mit Personal besetzte Analytics Bar wird als plattformunabhängige Quelle von Informationen über die Produktqualität fungieren. Die beiden Unternehmen werden noch im Januar einen umfassenden Bericht über die Zukunft des Produktmanagements veröffentlichen und darüber hinaus an der Bereitstellung von Schulungen zusammenarbeiten, die Produktmanager in die Lage versetzen werden, mehr Wert aus ihren analytischen Werkzeugen zu schöpfen."Heap bietet eine Lösung für Produktanalytik der Spitzenklasse. Wir teilen dieselbe Leidenschaft für die Verschiebung der Grenzen von Vordenkern im Bereich der Entwicklung besserer Produkte", sagte Carlos González de Villaumbrosia, CEO der Product School."Bei Heap sind wir davon überzeugt, dass die Zukunft von Produkten in der datengestützten Analytik liegt", sagte Matin Movasette, CEO von Heap. "Wir sind hoch erfreut, im Rahmen der Partnerschaft mit Product School mehr Produktmanager bei der erfolgreichen Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützen und mit dem Potenzial der Analytik vertraut machen zu können."Informationen zu HeapDie Mission von Heap besteht in der Bereitstellung von wahrheitsgetreuen Informationen für geschäftliche Entscheidungen. Wir befähigen Produktteams, sich darauf zu konzentrieren, worauf es am meisten ankommt: die Entwicklung der besten Produkte - nicht das Ringen mit den Herausforderungen ihrer analytischen Plattform. Heap ermöglicht die automatische Sammlung und Organisation von Daten zum Kundenverhalten, die Produktmanager in die Lage versetzt, ihre Produkte mit einem Maximum an Agilität zu verbessern. Mehr als 6.000 Unternehmen nutzen Heap bereits, um die Wirkung ihrer Geschäftstätigkeit durch Bereitstellung besserer Erfahrungen und besserer Produkte zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://heap.ioInformationen zu Product SchoolProduct School ist ein weltweit führender Anbieter von Produkt-Management-Schulungen mit mehr als 10.000 Absolventen, 20 Schulungseinrichtungen auf der ganzen Welt und einem Online-Campus für Live-Veranstaltungen. Die Zertifikate des Unternehmens sind die renommiertesten Zertifikate in der Branche für das Produktmanagement. Alle Schulungsleiter von Product School sind hochrangige Produktmanager, die bei führenden Technologieunternehmen wie Google, Facebook, Airbnb, PayPal, LinkedIn und Netflix tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.productschool.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1082540/Product_School.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/794570/Heap_Logo.jpgPressekontakt:Ben Lenpertben@heap.ioOriginal-Content von: Heap Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140883/4504580