Der rein elektrische Fuso eCanter von Daimler Trucks ist nun auch in Skandinavien angekommen: Zwei eCanter wurden in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen an die Kunden Citylogistik und Aarstiderne übergeben. Der eCanter stromert damit inzwischen durch neun europäische Metropolen. Im Anschluss an die Markteinführung des E-Lkw im September 2017 hat Fuso weltweit inzwischen rund 150 Exemplare des eCanter ...

