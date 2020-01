Unterföhring (ots) -- Der Transfer-Countdown live bei Sky: Sky Sport News HD berichtetam Freitag den ganzen Tag umfassend vom Ende der Transferperiodefür die restliche Saison 2019/20- Die große Expertenrunde mit dem Countdown und der Bilanz ab17.00 Uhr mit den Sky Experten Didi Hamann und HeribertBruchhagen, Reiner Calmund und Frank Rost- Weitere Gäste im Studio sind ab dem Mittag Robin Dutt, MartinBader, Raphael Honigstein und Nick Powell (Sky UK)- "Deadline Day - das Original" auch im frei empfangbarenLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App- Alles rund um das Ende der Transferperiode auch auf skysport.de,Instagram und Twitter Unterföhring, 28. Januar 2020 - Wechselt Emre Can zum BVB? Legen die Bayern und Leipzig im Titelrennen personell nochmal nach? Investiert Hertha BSC in weitere Neuzugänge? Bis Freitagabend müssen all diese Fragen für die laufende Saison beantwortet werden.Sky Sport News HD berichtet am "Deadline Day - das Original" topaktuell und umfassend über das Ende der Winter-Transferperiode in Deutschland. Alle Spieler, die im Laufe der Saison 2019/20 noch eingesetzt werden sollen, müssen bis 18.00 Uhr verpflichtet worden sein. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist der Sender auf skysport.de und in der Sky Sport App auch im frei empfangbaren Livestream verfügbar.Der Deadline Day ist das große Finale der der Winter-Transferperiode. Sky Sport News HD hatte zuletzt täglich im Rahmen von "Transfer-Update - die Show" einen topaktuellen Überblick über alle Entwicklungen auf dem europäischen Transfermarkt geliefert. Große Transfers wie Alvaro Odriozola zu Bayern, Dani Olmo zu Leipzig und Lucas Tousart zu Hertha wurden exklusiv auf Sky Sport News HD verkündet.Im großen Fußball-Studio im Sky Sport HQ laufen an diesem Tag ab 12.00 Uhr alle Fäden zusammen. Hier begrüßen die Moderatoren-Duos Sylvia Walker und Gregor Teicher und im Anschluss Nele Schenker und Noah Pudelko über den Tag verteilt zahlreiche Gäste und schalten regelmäßig zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen vor Ort sind. Darüber hinaus bleiben die Zuschauer durch regelmäßige Transfer Updates bestens informiert. Christian Akber-Sade präsentiert die aktuellen Wechsel und heißesten Gerüchte. Sky Reporter und Transfer-Experte Max Bielefeld gibt seine Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt.Im Laufe des Nachmittags ist unter anderem Robin Dutt zu Gast, der zuletzt als Trainer des VfL Bochum arbeitete. Zuvor trainierte er unter anderem den SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Werder Bremen und war als Sportvorstand beim VfB Stuttgart tätig. Außerdem ist Martin Bader im Studio, der als Sportdirektor bzw. Sportvorstand für den 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und zuletzt den 1. FC Kaiserslautern arbeitete. Weitere Gäste, insbesondere für den Blick auf den englischen Fußball und die neuesten Entwicklungen in der Premier League, sind der freie Journalist und Autor Raphael Honigstein sowie Nick Powell von Sky UK zu Gast.Höhepunkt des "Deadline Day" ist die hochkarätige Expertenrunde zum Abschluss. Rund um die Transfer-Deadline werden von 17.00 bis 19.00 Uhr die Sky Experten Didi Hamann und Heribert Bruchhagen, Reiner Calmund und Frank Rost zu Gast sein. Bei Nele Schenker und Noah Pudelko begleiten sie im Countdown alle Entwicklungen der letzten Stunde vor der Schließung des Transferfensters und ziehen im Anschluss Bilanz.Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und TwitterAuch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Freitag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News HD zur Verfügung. Auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reporter von Sky Sport News HD unter dem Hashtag SkyTransfer von den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten. Pressekontakt:
Thomas Kuhnert
Senior Manager Sports Communications
Tel. 089 / 99 58 68 83
Thomas.kuhnert@sky.de
twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4504676