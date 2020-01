Der angekündigte Verkauf der Medizinsparte des Gummiverarbeiters Semperit hat dessen Aktien an der Wiener Börse am Dienstag beflügelt. Die Titel zogen in der Spitze um gut 5,8 Prozent bis auf 12,30 Euro an und erreichten damit den höchsten Stand seit Mitte November.Zuletzt gaben sie Gewinne teilweise wieder ab und lagen gegen 13.15 Uhr noch 3,3 Prozent im Plus. Damit kosteten sie 12,00 Euro. Vor Bekanntwerden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...