Aldec, Inc., ein Pionier im Bereich von Mixed-HDL-Sprachsimulationen und hardwaregestützter Verifizierung für FPGA- und ASIC-Schaltungen, hat heute bekannt gegeben, dass Cobham Gaisler seine erste RISC-V-Prozessorfamilie mit dem Namen NOEL-V erfolgreich mit Riviera-PRO für Mixed-HDL-Simulationen verifiziert hat.

NOEL-V ist ein synthetisierbares VHDL-Modell eines 64-Bit-Prozessors, das die RISC-V-Architektur mit einer fortschrittlichen 7-stufigen Pipeline mit doppelter Ausgabe in der richtigen Reihenfolge implementiert und bis zu 4,69 CoreMark/MHz bietet. "Als führender Anbieter von Mikroprozessoren mit Weltraumqualität mussten wir NOEL-V mithilfe eines zuverlässigen und leistungsstarken RTL-Simulators mit erweiterten Debugging- und DRC-Überprüfungsfunktionen verifizieren", so Jan Andersson, Director of Engineering bei Cobham Gaisler. "Wir haben Riviera-PRO für die Funktions-, Gate-Level- und Timing-Simulation verwendet und waren sehr zufrieden mit der umfassenden VHDL-Unterstützung, Kompilier- und Simulationsgeschwindigkeit."

"Aufgrund seines Open-Source-Modells ist RISC-V eine bahnbrechende Technologie für Hardware, die sich über verschiedene eingebettete Anwendungen erstreckt, einschließlich Weltraum- und betriebsnotwendiger Anwendungen", so Louie De Luna, Director of Marketing bei Aldec. "Es ist uns eine Freude, Cobham Gaisler zu helfen und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, die neuen Verifizierungsherausforderungen für die zukünftigen Generationen von NOEL-V zu lösen."

Über Cobham Gaisler

Cobham Gaisler bietet IP-Kerne und unterstützende Entwicklungstools für eingebettete Prozessoren auf Basis der SPARC- und RISC-V-Architekturen. Cobham Gaisler verfügt über langjährige Erfahrung im Management von ASIC-Entwicklungsprojekten und im Design von mikroelektronischen Geräten von Flugqualität. Das Unternehmen ist auf digitales Hardware-Design (ASIC/FPGA) für kommerzielle und luftfahrttechnische Anwendungen spezialisiert. http://www.cobham.com/gaisler

Über Aldec

Aldec, Inc., mit Hauptsitz in Henderson im US-Bundesstaat Nevada ist ein Branchenführer im Bereich der elektronischen Verifizierung von Entwürfen (Electronic Design Verification) und bietet ein patentiertes Technologiepaket mit folgenden Komponenten: RTL-Design, RTL-Simulatoren, hardwaregestützte Verifizierung, SoC- und ASIC-Prototyping, Design Rule Checking, CDC-Verifizierung, IP-Kerne, Requirements Lifecycle Management, Funktionsverifizierung gemäß DO-254 sowie Lösungen für militärische Anwendungen und Luft-/Raumfahrt. www.aldec.com

Aldec ist eine eingetragene Marke von Aldec, Inc. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

