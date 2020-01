Die Lenzing-Aktie ist am Dienstag Vormittag stark unter Druck. Das Unternehmen gewährte am Montag nach Marktschluss Einblick in das abgelaufene Jahr. Statt dem, wie zuletzt erwarteten leichten Ergebnis-Rückgang, ist die Abschwächung stärker ausgefallen als vom Markt erwartet. Engineering-Kosten und tiefere Viscose-Preise seien dafür verantwortlich, so das Unternehmen. Lenzing erreichte 2019 demnach Umsatzerlöse von 2,11 Mrd. Euro (2018: 2,18 Mrd.), ein EBITDA von 327 Mio. Euro (2018: 382 Mio.) und einen Jahresüberschuss von 114 Mio. Euro (2018: 148 Mio.).Lenzing ( Akt. Indikation: 71,80 /72,00, -7,70%) ams verkauft seine Treasury-Aktien. Konkret sollen 3,35 Mio. eigene Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte ...

