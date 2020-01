Die Semperit Group wird sich im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung auf den Sektor Industrie konzentrieren und die Transformation zum Industriegummi-Spezialisten vollziehen. Als Konsequenz haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding beschlossen, sich vom Medizingeschäft zu trennen, wie das Unternehmen nun die bisher im Raum gestandenen Pläne für diesen Bereich konkretisiert. Im Zusammenhang mit der Fokussierung auf den Industriesektor legt Semperit die zu Beginn des Restrukturierungsprozesses definierte Zielsetzung (bisher: EBITDA-Marge von rund 10 Prozent ab Ende 2020) neu fest und strebt bis Ende 2024 eine höhere EBITDA-Marge an, die sich an der industriellen Peer Group orientiert, so das Unternehmen

Den vollständigen Artikel lesen ...