FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positive Meldungen aus der Autozulieferbranche haben am frühen Dienstagnachmittag die Papiere aus dem Sektor beflügelt. Im Dax setzten sich mit plus 3,5 Prozent Continental an die Spitze. Schaeffler waren im SDax mit plus 5 Prozent so erfolgreich wie kein anderer.



Marktteilnehmer machten zwei Treiber aus: Zum einen fielen die jüngsten Quartalszahlen des schwedischen Zulieferers Autoliv besser aus als von Analysten gedacht. Nach Aussagen des Konzerns verläuft das neue Jahr zunächst herausfordernd, das zweite Halbjahr sollte aber erheblich besser werden. Autoliv veröffentlicht in Europa für gewöhnlich als einer der ersten Autozulieferer Quartalszahlen, entsprechend genau schauen Marktteilnehmer auf die Kennziffern, um davon möglicherweise Schlussfolgerungen für die gesamte Branche zu ziehen. Autoliv-Papiere verteuerten sich um gut 2 Prozent.



Als zweiter Treiber diente eine Meldung, wonach der amerikanische Zulieferer BorgWarner den Konkurrenten Delphi Technologies für 3,3 Milliarden Dollar übernehmen will. Damit positionieren sich die beiden Unternehmen für den Branchenwandel hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen, hieß es von mit der Sache vertraute Personen. BorgWarner gaben im vorbörslichen US-Handel um annähernd 10 Prozent nach, Delphi schossen um fast 55 Prozent hoch./ajx/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX