In Deutschland gibt es den ersten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen ist ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Dienstag bestätigte. Der Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto wurde in einem Münchner Krankenhaus isoliert und wird medizinisch überwacht.

